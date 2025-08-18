Rohkem infot NAMI

NAMI Protocol logo

NAMI Protocol hind (NAMI)

Loendis mitteolevad

1 NAMI/USD reaalajas hind:

$0.02234481
$0.02234481$0.02234481
-0.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
NAMI Protocol (NAMI) reaalajas hinnagraafik
NAMI Protocol (NAMI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02234253
$ 0.02234253$ 0.02234253
24 h madal
$ 0.02249784
$ 0.02249784$ 0.02249784
24 h kõrge

$ 0.02234253
$ 0.02234253$ 0.02234253

$ 0.02249784
$ 0.02249784$ 0.02249784

$ 0.03760331
$ 0.03760331$ 0.03760331

$ 0.00641005
$ 0.00641005$ 0.00641005

+0.01%

-0.66%

-18.96%

-18.96%

NAMI Protocol (NAMI) reaalajas hind on $0.02234481. Viimase 24 tunni jooksul NAMI kaubeldud madalaim $ 0.02234253 ja kõrgeim $ 0.02249784 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAMIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03760331 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00641005.

Lüliajalise tootluse osas on NAMI muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -0.66% 24 tunni vältel -18.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NAMI Protocol (NAMI) – turuteave

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

--
----

$ 2.23M
$ 2.23M$ 2.23M

87.03M
87.03M 87.03M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

NAMI Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 1.94M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NAMI ringlev varu on 87.03M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.23M.

NAMI Protocol (NAMI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NAMI Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.00015069102964626.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NAMI Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0048923961.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NAMI Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0020978737.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NAMI Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.005807118200000003.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00015069102964626-0.66%
30 päeva$ -0.0048923961-21.89%
60 päeva$ -0.0020978737-9.38%
90 päeva$ +0.005807118200000003+35.11%

Mis on NAMI Protocol (NAMI)

NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NAMI Protocol (NAMI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

NAMI Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on NAMI Protocol (NAMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NAMI Protocol (NAMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NAMI Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NAMI Protocol hinna ennustust kohe!

NAMI kohalike valuutade suhtes

NAMI Protocol (NAMI) tokenoomika

NAMI Protocol (NAMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NAMI Protocol (NAMI) kohta

Kui palju on NAMI Protocol (NAMI) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAMI hind USD on 0.02234481 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAMI/USD hind?
Praegune hind NAMI/USD on $ 0.02234481. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NAMI Protocol turukapitalisatsioon?
NAMI turukapitalisatsioon on $ 1.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAMI ringlev varu?
NAMI ringlev varu on 87.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAMI (ATH) hind?
NAMI saavutab ATH hinna summas 0.03760331 USD.
Mis oli kõigi aegade NAMI madalaim (ATL) hind?
NAMI nägi ATL hinda summas 0.00641005 USD.
Milline on NAMI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAMI kauplemismaht on -- USD.
Kas NAMI sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAMI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.