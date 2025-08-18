Mis on NAMI Protocol (NAMI)

NAMI builds and maintains decentralized DeFi protocols on the Rujira Network, secured by THORChain. Our mission is to make decentralized finance accessible to everyone by removing complexity and delivering clear value. We focus on simplifying on-chain diversification, offering simple, attractive, and sustainable single-sided yield opportunities, and streamlining onboarding and offboarding through our Unification strategy. In addition, we work to enhance liquidity depth across the network through effective market-making strategies, ensuring a smoother and more efficient DeFi experience for all users.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NAMI Protocol (NAMI) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

NAMI Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on NAMI Protocol (NAMI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NAMI Protocol (NAMI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NAMI Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NAMI Protocol hinna ennustust kohe!

NAMI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

NAMI Protocol (NAMI) tokenoomika

NAMI Protocol (NAMI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAMI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NAMI Protocol (NAMI) kohta Kui palju on NAMI Protocol (NAMI) tänapäeval väärt? Reaalajas NAMI hind USD on 0.02234481 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NAMI/USD hind? $ 0.02234481 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NAMI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on NAMI Protocol turukapitalisatsioon? NAMI turukapitalisatsioon on $ 1.94M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NAMI ringlev varu? NAMI ringlev varu on 87.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAMI (ATH) hind? NAMI saavutab ATH hinna summas 0.03760331 USD . Mis oli kõigi aegade NAMI madalaim (ATL) hind? NAMI nägi ATL hinda summas 0.00641005 USD . Milline on NAMI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NAMI kauplemismaht on -- USD . Kas NAMI sel aastal kõrgemale ka suundub? NAMI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAMI hinna ennustust

NAMI Protocol (NAMI) Olulised valdkonna uudised