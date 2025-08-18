Rohkem infot NAME

Nameless logo

Nameless hind (NAME)

Loendis mitteolevad

1 NAME/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Nameless (NAME) reaalajas hinnagraafik
Nameless (NAME) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Nameless (NAME) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NAME kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAMEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NAME muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul.

Nameless (NAME) – turuteave

$ 5.85K
$ 5.85K$ 5.85K

--
----

$ 5.85K
$ 5.85K$ 5.85K

998.80M
998.80M 998.80M

998,802,182.446798
998,802,182.446798 998,802,182.446798

Nameless praegune turukapitalisatsioon on $ 5.85K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NAME ringlev varu on 998.80M, mille koguvaru on 998802182.446798. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.85K.

Nameless (NAME) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nameless ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nameless ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nameless ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nameless ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+2.41%
60 päeva$ 0-0.59%
90 päeva$ 0--

Mis on Nameless (NAME)

Just a Nameless guy, wandering the universe in search of purpose, I accidentally stumbled upon the peculiar realm of digital currencies known as cryptocurrency. My journey to the endless odyssey was sparked by my artistic creator cosasdelkevin. The project is the artistic visual representation of our artist kevin's inner self. Nameless is way for Kevin to help relate everyone together, Nameless has no name so it can be interpretted in any way shape or form. Our goal is to support Kevin in his art journey by helping his with the power of community and cryptocurrency!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Nameless (NAME) allikas

Ametlik veebisait

Nameless hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nameless (NAME) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nameless (NAME) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nameless nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nameless hinna ennustust kohe!

NAME kohalike valuutade suhtes

Nameless (NAME) tokenoomika

Nameless (NAME) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAME tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nameless (NAME) kohta

Kui palju on Nameless (NAME) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAME hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAME/USD hind?
Praegune hind NAME/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nameless turukapitalisatsioon?
NAME turukapitalisatsioon on $ 5.85K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAME ringlev varu?
NAME ringlev varu on 998.80M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAME (ATH) hind?
NAME saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade NAME madalaim (ATL) hind?
NAME nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NAME kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAME kauplemismaht on -- USD.
Kas NAME sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAME võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAME hinna ennustust.
