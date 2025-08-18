Mis on Naked Jim ($JIM)

Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment!

Naked Jim hinna ennustus (USD)

Kui palju on Naked Jim ($JIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Naked Jim ($JIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Naked Jim nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

$JIM kohalike valuutade suhtes

Naked Jim ($JIM) tokenoomika

Naked Jim ($JIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $JIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Naked Jim ($JIM) kohta Kui palju on Naked Jim ($JIM) tänapäeval väärt? Reaalajas $JIM hind USD on 0.00244535 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $JIM/USD hind? $ 0.00244535 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $JIM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Naked Jim turukapitalisatsioon? $JIM turukapitalisatsioon on $ 2.45M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $JIM ringlev varu? $JIM ringlev varu on 999.73M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $JIM (ATH) hind? $JIM saavutab ATH hinna summas 0.00754141 USD . Mis oli kõigi aegade $JIM madalaim (ATL) hind? $JIM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $JIM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $JIM kauplemismaht on -- USD . Kas $JIM sel aastal kõrgemale ka suundub? $JIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $JIM hinna ennustust

