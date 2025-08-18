Rohkem infot $JIM

Naked Jim hind ($JIM)

1 $JIM/USD reaalajas hind:

$0.00244535
$0.00244535$0.00244535
-5.70%1D
USD
Naked Jim ($JIM) reaalajas hinnagraafik
Naked Jim ($JIM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00244991
$ 0.00244991$ 0.00244991
24 h madal
$ 0.00264944
$ 0.00264944$ 0.00264944
24 h kõrge

$ 0.00244991
$ 0.00244991$ 0.00244991

$ 0.00264944
$ 0.00264944$ 0.00264944

$ 0.00754141
$ 0.00754141$ 0.00754141

$ 0
$ 0$ 0

-0.64%

-5.74%

-15.03%

-15.03%

Naked Jim ($JIM) reaalajas hind on $0.00244535. Viimase 24 tunni jooksul $JIM kaubeldud madalaim $ 0.00244991 ja kõrgeim $ 0.00264944 näitab aktiivset turu volatiivsust. $JIMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00754141 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $JIM muutunud -0.64% viimase tunni jooksul, -5.74% 24 tunni vältel -15.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Naked Jim ($JIM) – turuteave

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

--
----

$ 2.45M
$ 2.45M$ 2.45M

999.73M
999.73M 999.73M

999,733,134.804242
999,733,134.804242 999,733,134.804242

Naked Jim praegune turukapitalisatsioon on $ 2.45M -- 24 tunnise kauplemismahuga. $JIM ringlev varu on 999.73M, mille koguvaru on 999733134.804242. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.45M.

Naked Jim ($JIM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Naked Jim ja USD hinnamuutus $ -0.000149103339711883.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Naked Jim ja USD hinnamuutus $ +0.0012608544.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Naked Jim ja USD hinnamuutus $ +0.0036231648.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Naked Jim ja USD hinnamuutus $ +0.0007572108391327677.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000149103339711883-5.74%
30 päeva$ +0.0012608544+51.56%
60 päeva$ +0.0036231648+148.17%
90 päeva$ +0.0007572108391327677+44.85%

Mis on Naked Jim ($JIM)

Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment!

Üksuse Naked Jim ($JIM) allikas

Ametlik veebisait

Naked Jim hinna ennustus (USD)

Kui palju on Naked Jim ($JIM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Naked Jim ($JIM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Naked Jim nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Naked Jim hinna ennustust kohe!

$JIM kohalike valuutade suhtes

Naked Jim ($JIM) tokenoomika

Naked Jim ($JIM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $JIM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Naked Jim ($JIM) kohta

Kui palju on Naked Jim ($JIM) tänapäeval väärt?
Reaalajas $JIM hind USD on 0.00244535 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $JIM/USD hind?
Praegune hind $JIM/USD on $ 0.00244535. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Naked Jim turukapitalisatsioon?
$JIM turukapitalisatsioon on $ 2.45M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $JIM ringlev varu?
$JIM ringlev varu on 999.73M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $JIM (ATH) hind?
$JIM saavutab ATH hinna summas 0.00754141 USD.
Mis oli kõigi aegade $JIM madalaim (ATL) hind?
$JIM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $JIM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $JIM kauplemismaht on -- USD.
Kas $JIM sel aastal kõrgemale ka suundub?
$JIM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $JIM hinna ennustust.
Naked Jim ($JIM) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

