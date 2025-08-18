Rohkem infot NAINCY

NAINCY hind (NAINCY)

1 NAINCY/USD reaalajas hind:

$0.0007262
$0.0007262
-3.60%1D
USD
NAINCY (NAINCY) reaalajas hinnagraafik
NAINCY (NAINCY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.00685702
$ 0.00685702

$ 0
$ 0

-0.18%

-3.67%

-19.10%

-19.10%

NAINCY (NAINCY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul NAINCY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAINCYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00685702 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on NAINCY muutunud -0.18% viimase tunni jooksul, -3.67% 24 tunni vältel -19.10% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

NAINCY (NAINCY) – turuteave

$ 396.98K
$ 396.98K

--
--

$ 726.20K
$ 726.20K

546.65M
546.65M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

NAINCY praegune turukapitalisatsioon on $ 396.98K -- 24 tunnise kauplemismahuga. NAINCY ringlev varu on 546.65M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 726.20K.

NAINCY (NAINCY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse NAINCY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse NAINCY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse NAINCY ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse NAINCY ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.67%
30 päeva$ 0+6.84%
60 päeva$ 0-18.41%
90 päeva$ 0--

Mis on NAINCY (NAINCY)

nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse NAINCY (NAINCY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

NAINCY hinna ennustus (USD)

Kui palju on NAINCY (NAINCY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie NAINCY (NAINCY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida NAINCY nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake NAINCY hinna ennustust kohe!

NAINCY kohalike valuutade suhtes

NAINCY (NAINCY) tokenoomika

NAINCY (NAINCY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAINCY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse NAINCY (NAINCY) kohta

Kui palju on NAINCY (NAINCY) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAINCY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAINCY/USD hind?
Praegune hind NAINCY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on NAINCY turukapitalisatsioon?
NAINCY turukapitalisatsioon on $ 396.98K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAINCY ringlev varu?
NAINCY ringlev varu on 546.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAINCY (ATH) hind?
NAINCY saavutab ATH hinna summas 0.00685702 USD.
Mis oli kõigi aegade NAINCY madalaim (ATL) hind?
NAINCY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on NAINCY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAINCY kauplemismaht on -- USD.
Kas NAINCY sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAINCY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAINCY hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.