Nailong hind (NAILONG)
+2.29%
-21.05%
+20.99%
+20.99%
Nailong (NAILONG) reaalajas hind on $0.00753163. Viimase 24 tunni jooksul NAILONG kaubeldud madalaim $ 0.00703415 ja kõrgeim $ 0.00974877 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAILONGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.068524 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005223.
Lüliajalise tootluse osas on NAILONG muutunud +2.29% viimase tunni jooksul, -21.05% 24 tunni vältel +20.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Nailong praegune turukapitalisatsioon on $ 7.56M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NAILONG ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999996666.93. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.56M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Nailong ja USD hinnamuutus $ -0.002009170932495518.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nailong ja USD hinnamuutus $ +0.0402262369.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nailong ja USD hinnamuutus $ +0.0171443480.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nailong ja USD hinnamuutus $ +0.0055923660285375861.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.002009170932495518
|-21.05%
|30 päeva
|$ +0.0402262369
|+534.10%
|60 päeva
|$ +0.0171443480
|+227.63%
|90 päeva
|$ +0.0055923660285375861
|+288.38%
$Nailong is a decentralized meme coin orbiting the Solana blockchain, fueled by the unstoppable energy of the internet’s favorite meme pioneers. Inspired by the legendary and often memed “Nailong” (an alternate reality tech billionaire), this coin is your ticket to the moon—or perhaps even further. Combining humor, innovation, and a touch of absurdity, $Nailong aims to be the hottest asset in the galaxy. Whether you're a hodler or a meme creator, $Nailong promises to take your portfolio—and your sense of humor—into orbit. Launched with a fair distribution, $Nailong boasts ultra-fast transactions, low fees, and a community-driven roadmap that includes space-inspired NFTs, interstellar giveaways, and exclusive access to meme-based events. It's not just about money; it's about making the ride to the moon as entertaining as possible. Slogan: "Blast off with $Nailong, the meme coin that's truly out of this world!"
Kui palju on Nailong (NAILONG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nailong (NAILONG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?
Vaadake Nailong hinna ennustust kohe!
Nailong (NAILONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAILONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
|08-16 04:04:00
|Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
|08-15 19:17:00
|Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.