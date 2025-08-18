Mis on Nailong (NAILONG)

$Nailong is a decentralized meme coin orbiting the Solana blockchain, fueled by the unstoppable energy of the internet’s favorite meme pioneers. Inspired by the legendary and often memed “Nailong” (an alternate reality tech billionaire), this coin is your ticket to the moon—or perhaps even further. Combining humor, innovation, and a touch of absurdity, $Nailong aims to be the hottest asset in the galaxy. Whether you're a hodler or a meme creator, $Nailong promises to take your portfolio—and your sense of humor—into orbit. Launched with a fair distribution, $Nailong boasts ultra-fast transactions, low fees, and a community-driven roadmap that includes space-inspired NFTs, interstellar giveaways, and exclusive access to meme-based events. It's not just about money; it's about making the ride to the moon as entertaining as possible. Slogan: "Blast off with $Nailong, the meme coin that's truly out of this world!"

Nailong (NAILONG) tokenoomika

Nailong (NAILONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAILONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nailong (NAILONG) kohta Kui palju on Nailong (NAILONG) tänapäeval väärt? Reaalajas NAILONG hind USD on 0.00753163 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NAILONG/USD hind? $ 0.00753163 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NAILONG/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nailong turukapitalisatsioon? NAILONG turukapitalisatsioon on $ 7.56M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NAILONG ringlev varu? NAILONG ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAILONG (ATH) hind? NAILONG saavutab ATH hinna summas 0.068524 USD . Mis oli kõigi aegade NAILONG madalaim (ATL) hind? NAILONG nägi ATL hinda summas 0.00005223 USD . Milline on NAILONG kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NAILONG kauplemismaht on -- USD . Kas NAILONG sel aastal kõrgemale ka suundub? NAILONG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAILONG hinna ennustust

