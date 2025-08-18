Rohkem infot NAILONG

Nailong hind (NAILONG)

1 NAILONG/USD reaalajas hind:

$0.00753163
$0.00753163
-21.00%1D
Nailong (NAILONG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:49:05 (UTC+8)

Nailong (NAILONG) hinna teave (USD)

24 h kõrge

+2.29%

-21.05%

+20.99%

+20.99%

Nailong (NAILONG) reaalajas hind on $0.00753163. Viimase 24 tunni jooksul NAILONG kaubeldud madalaim $ 0.00703415 ja kõrgeim $ 0.00974877 näitab aktiivset turu volatiivsust. NAILONGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.068524 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005223.

Lüliajalise tootluse osas on NAILONG muutunud +2.29% viimase tunni jooksul, -21.05% 24 tunni vältel +20.99% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Nailong (NAILONG) – turuteave

--
Nailong praegune turukapitalisatsioon on $ 7.56M -- 24 tunnise kauplemismahuga. NAILONG ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999996666.93. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.56M.

Nailong (NAILONG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Nailong ja USD hinnamuutus $ -0.002009170932495518.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Nailong ja USD hinnamuutus $ +0.0402262369.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Nailong ja USD hinnamuutus $ +0.0171443480.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Nailong ja USD hinnamuutus $ +0.0055923660285375861.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.002009170932495518-21.05%
30 päeva$ +0.0402262369+534.10%
60 päeva$ +0.0171443480+227.63%
90 päeva$ +0.0055923660285375861+288.38%

Mis on Nailong (NAILONG)

$Nailong is a decentralized meme coin orbiting the Solana blockchain, fueled by the unstoppable energy of the internet’s favorite meme pioneers. Inspired by the legendary and often memed “Nailong” (an alternate reality tech billionaire), this coin is your ticket to the moon—or perhaps even further. Combining humor, innovation, and a touch of absurdity, $Nailong aims to be the hottest asset in the galaxy. Whether you're a hodler or a meme creator, $Nailong promises to take your portfolio—and your sense of humor—into orbit. Launched with a fair distribution, $Nailong boasts ultra-fast transactions, low fees, and a community-driven roadmap that includes space-inspired NFTs, interstellar giveaways, and exclusive access to meme-based events. It's not just about money; it's about making the ride to the moon as entertaining as possible. Slogan: "Blast off with $Nailong, the meme coin that's truly out of this world!"

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Nailong (NAILONG) allikas

Nailong hinna ennustus (USD)

Kui palju on Nailong (NAILONG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Nailong (NAILONG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Nailong nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Nailong hinna ennustust kohe!

Nailong (NAILONG) tokenoomika

Nailong (NAILONG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NAILONG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nailong (NAILONG) kohta

Kui palju on Nailong (NAILONG) tänapäeval väärt?
Reaalajas NAILONG hind USD on 0.00753163 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune NAILONG/USD hind?
Praegune hind NAILONG/USD on $ 0.00753163. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Nailong turukapitalisatsioon?
NAILONG turukapitalisatsioon on $ 7.56M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on NAILONG ringlev varu?
NAILONG ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim NAILONG (ATH) hind?
NAILONG saavutab ATH hinna summas 0.068524 USD.
Mis oli kõigi aegade NAILONG madalaim (ATL) hind?
NAILONG nägi ATL hinda summas 0.00005223 USD.
Milline on NAILONG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine NAILONG kauplemismaht on -- USD.
Kas NAILONG sel aastal kõrgemale ka suundub?
NAILONG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NAILONG hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 13:49:05 (UTC+8)

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.