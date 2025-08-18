Mis on Nacho the Kat (NACHO)

Nacho the Kat is the first fair-launch KRC20 token on Kaspa, designed to bridge the gap between crypto enthusiasts and the technical brilliance of the Kaspa ecosystem. With a mission to foster decentralization, transparency, and community-driven governance, Nacho empowers individuals to engage in Kaspa's growing ecosystem. All 287 billion NACHO tokens were fairly minted by the community at a network fee of 1 Kaspa per mint, with the final supply minted in under 24 hours. NACHO is now fully in circulation and has a passionate and expanding community.

Üksuse Nacho the Kat (NACHO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Nacho the Kat (NACHO) tokenoomika

Nacho the Kat (NACHO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet NACHO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Nacho the Kat (NACHO) kohta Kui palju on Nacho the Kat (NACHO) tänapäeval väärt? Reaalajas NACHO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NACHO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NACHO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Nacho the Kat turukapitalisatsioon? NACHO turukapitalisatsioon on $ 17.03M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NACHO ringlev varu? NACHO ringlev varu on 287.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NACHO (ATH) hind? NACHO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade NACHO madalaim (ATL) hind? NACHO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on NACHO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NACHO kauplemismaht on -- USD . Kas NACHO sel aastal kõrgemale ka suundub? NACHO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NACHO hinna ennustust

