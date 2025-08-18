MYST hind ($MYST)
-0.90%
-5.69%
-18.69%
-18.69%
MYST ($MYST) reaalajas hind on $0.00452695. Viimase 24 tunni jooksul $MYST kaubeldud madalaim $ 0.00452744 ja kõrgeim $ 0.0049238 näitab aktiivset turu volatiivsust. $MYSTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.085968 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on $MYST muutunud -0.90% viimase tunni jooksul, -5.69% 24 tunni vältel -18.69% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MYST praegune turukapitalisatsioon on $ 452.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $MYST ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 452.79K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse MYST ja USD hinnamuutus $ -0.000273277037988232.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MYST ja USD hinnamuutus $ -0.0011554048.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MYST ja USD hinnamuutus $ -0.0017595811.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MYST ja USD hinnamuutus $ +0.000340381188778761.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.000273277037988232
|-5.69%
|30 päeva
|$ -0.0011554048
|-25.52%
|60 päeva
|$ -0.0017595811
|-38.86%
|90 päeva
|$ +0.000340381188778761
|+8.13%
Myst is built on a core commitment to privacy by design, ensuring that every digital interaction—whether a transaction, conversation, or activity—occurs within a secure and private ecosystem. By leveraging cutting-edge AI technologies and advanced cryptographic methods, Myst offers a seamless and intuitive user experience where privacy is guaranteed at every step. Our mission is to make sophisticated privacy tools universally accessible, regardless of technical expertise, bridging the gap between advanced cryptographic technologies and everyday use. At Myst, we believe privacy is not a privilege but a fundamental right. Privacy empowers individuals to take control of their digital lives, free from the fear of data breaches or malicious attacks. By integrating state-of-the-art privacy tools and AI-driven solutions, we enable users to communicate, transact, and interact securely within a decentralized ecosystem where security is ingrained in the fabric of every interaction. Our vision extends beyond technology. We aim to foster a robust and trustworthy community grounded in transparency and collaboration. Myst is dedicated to setting new standards for privacy and security in the crypto space, leading the charge in revolutionizing how digital privacy is perceived and implemented. By making privacy tools accessible to all, we empower users to navigate a more secure digital future confidently. Myst invites everyone to join us in pioneering a future where privacy is both a right and a reality for all.
