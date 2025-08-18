Mis on Myriad (XMY)

Myriadcoin is the first coin to implement five different Proof-of-Work hashing alrogithm in the same coin, namely Scypt, SHA256D, Qubit, Skein and Groestl. This multiple hashing algorithm serves to make mining fairer and encourage even distribution. Each algorithm has the same chance of solving the next block and has its own independent difficulty while using the same difficulty adjustment method. Each algorithm aims for a block generation time of 2.5 minutes. Any existing CPU,GPU and ASIC miners can be used to mine Myriadcoin. Over the five algorithms, a block should be found on average every 30 seconds. Every 967680 blocks, the block reward halves in order to reduce inflation. Difficulty is adjusted after every block. Myriadcoin was launched on 23 February 2014.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Myriad (XMY) kohta Kui palju on Myriad (XMY) tänapäeval väärt? Reaalajas XMY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XMY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XMY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Myriad turukapitalisatsioon? XMY turukapitalisatsioon on $ 236.63K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XMY ringlev varu? XMY ringlev varu on 1.89B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XMY (ATH) hind? XMY saavutab ATH hinna summas 0.060926 USD . Mis oli kõigi aegade XMY madalaim (ATL) hind? XMY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XMY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XMY kauplemismaht on -- USD . Kas XMY sel aastal kõrgemale ka suundub? XMY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XMY hinna ennustust

