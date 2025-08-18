Rohkem infot MYKU

1 MYKU/USD reaalajas hind:

--
----
+0.80%1D
Myku (MYKU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:43:58 (UTC+8)

Myku (MYKU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00106556
$ 0.00106556$ 0.00106556

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.82%

+2.08%

+2.08%

Myku (MYKU) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MYKU kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MYKUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00106556 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MYKU muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.82% 24 tunni vältel +2.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Myku (MYKU) – turuteave

$ 35.97K
$ 35.97K$ 35.97K

--
----

$ 35.97K
$ 35.97K$ 35.97K

999.97M
999.97M 999.97M

999,969,462.810496
999,969,462.810496 999,969,462.810496

Myku praegune turukapitalisatsioon on $ 35.97K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MYKU ringlev varu on 999.97M, mille koguvaru on 999969462.810496. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 35.97K.

Myku (MYKU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Myku ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Myku ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Myku ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Myku ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.82%
30 päeva$ 0-48.78%
60 päeva$ 0-62.46%
90 päeva$ 0--

Mis on Myku (MYKU)

The social poetry app

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Myku (MYKU) allikas

Ametlik veebisait

Myku hinna ennustus (USD)

Kui palju on Myku (MYKU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Myku (MYKU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Myku nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Myku hinna ennustust kohe!

MYKU kohalike valuutade suhtes

Myku (MYKU) tokenoomika

Myku (MYKU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MYKU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Myku (MYKU) kohta

Kui palju on Myku (MYKU) tänapäeval väärt?
Reaalajas MYKU hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MYKU/USD hind?
Praegune hind MYKU/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Myku turukapitalisatsioon?
MYKU turukapitalisatsioon on $ 35.97K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MYKU ringlev varu?
MYKU ringlev varu on 999.97M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MYKU (ATH) hind?
MYKU saavutab ATH hinna summas 0.00106556 USD.
Mis oli kõigi aegade MYKU madalaim (ATL) hind?
MYKU nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MYKU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MYKU kauplemismaht on -- USD.
Kas MYKU sel aastal kõrgemale ka suundub?
MYKU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MYKU hinna ennustust.
Myku (MYKU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

