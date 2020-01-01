myEva (MYEVA) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi myEva (MYEVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
myEva (MYEVA) teave

😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶

Ametlik veebisait:
https://www.myeva.ai
Valge raamat:
https://go.myeva.ai/white-paper

myEva (MYEVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage myEva (MYEVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 22.05K
$ 22.05K$ 22.05K
Koguvaru:
$ 21.00M
$ 21.00M$ 21.00M
Ringlev varu:
$ 8.05M
$ 8.05M$ 8.05M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 57.56K
$ 57.56K$ 57.56K
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.01295522
$ 0.01295522$ 0.01295522
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00211858
$ 0.00211858$ 0.00211858
Praegune hind:
$ 0.00274102
$ 0.00274102$ 0.00274102

myEva (MYEVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

myEva (MYEVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate MYEVA tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

MYEVA tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate MYEVA tokeni tokenoomikat, avastage MYEVA tokeni reaalajas hinda!

MYEVA – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu MYEVA võiks suunduda? Meie MYEVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.