myEva (MYEVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi myEva (MYEVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

myEva (MYEVA) teave 😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶 Ametlik veebisait: https://www.myeva.ai Valge raamat: https://go.myeva.ai/white-paper Ostke MYEVA kohe!

myEva (MYEVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage myEva (MYEVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 22.05K $ 22.05K $ 22.05K Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 8.05M $ 8.05M $ 8.05M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 57.56K $ 57.56K $ 57.56K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01295522 $ 0.01295522 $ 0.01295522 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00211858 $ 0.00211858 $ 0.00211858 Praegune hind: $ 0.00274102 $ 0.00274102 $ 0.00274102 Lisateave myEva (MYEVA) hinna kohta

myEva (MYEVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud myEva (MYEVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MYEVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MYEVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MYEVA tokeni tokenoomikat, avastage MYEVA tokeni reaalajas hinda!

MYEVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MYEVA võiks suunduda? Meie MYEVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MYEVA tokeni hinna ennustust kohe!

