😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Kui palju on myEva (MYEVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie myEva (MYEVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida myEva nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

myEva (MYEVA) tokenoomika

myEva (MYEVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MYEVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse myEva (MYEVA) kohta Kui palju on myEva (MYEVA) tänapäeval väärt? Reaalajas MYEVA hind USD on 0.0027621 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MYEVA/USD hind? $ 0.0027621 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MYEVA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on myEva turukapitalisatsioon? MYEVA turukapitalisatsioon on $ 22.22K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MYEVA ringlev varu? MYEVA ringlev varu on 8.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MYEVA (ATH) hind? MYEVA saavutab ATH hinna summas 0.01295522 USD . Mis oli kõigi aegade MYEVA madalaim (ATL) hind? MYEVA nägi ATL hinda summas 0.00211858 USD . Milline on MYEVA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MYEVA kauplemismaht on -- USD . Kas MYEVA sel aastal kõrgemale ka suundub? MYEVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MYEVA hinna ennustust

