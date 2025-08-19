Rohkem infot MOM

My MOM logo

My MOM hind (MOM)

Loendis mitteolevad

1 MOM/USD reaalajas hind:

$0.00001863
$0.00001863$0.00001863
-4.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
My MOM (MOM) reaalajas hinnagraafik
My MOM (MOM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.39%

-4.78%

+8.24%

+8.24%

My MOM (MOM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MOM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MOM muutunud -0.39% viimase tunni jooksul, -4.78% 24 tunni vältel +8.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

My MOM (MOM) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 27.97
$ 27.97$ 27.97

$ 18.61K
$ 18.61K$ 18.61K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

My MOM praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 $ 27.97 24 tunnise kauplemismahuga. MOM ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 18.61K.

My MOM (MOM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse My MOM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse My MOM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse My MOM ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse My MOM ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.78%
30 päeva$ 0+23.53%
60 päeva$ 0+15.15%
90 päeva$ 0--

Mis on My MOM (MOM)

$MOM is a a token that can make you rediscover the true warmth, care and joy of Motherhood. In the vast crypto sea, where memes collide, A token emerged, its value undefined. Not backed by gold or blockchain's might, But by My Mom's love, pure and bright. Utilities Reward Mechanism Community members can earn MOM tokens through various activities such as contributing to the ecosystem, participating in governance, or providing liquidity. These rewards incentivize active participation and contribution to the community. Governance Holders of My Mom Token have the opportunity to participate in governance decisions, including protocol upgrades, treasury management, and community initiatives. This democratic approach ensures that the interests of the community are represented and respected. Community Support My Mom Token can be used to provide financial assistance to community members facing hardships or emergencies. Through decentralized crowdfunding campaigns, individuals can raise funds for medical expenses, education, or other essential needs. Charitable Giving My Mom Token can be used to support charitable causes aligned with the values of the community. Whether it's disaster relief efforts, environmental conservation projects, or social welfare programs, MOM tokens enable community members to make a positive impact on the world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse My MOM (MOM) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

My MOM hinna ennustus (USD)

Kui palju on My MOM (MOM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie My MOM (MOM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida My MOM nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake My MOM hinna ennustust kohe!

MOM kohalike valuutade suhtes

My MOM (MOM) tokenoomika

My MOM (MOM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse My MOM (MOM) kohta

Kui palju on My MOM (MOM) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOM/USD hind?
Praegune hind MOM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on My MOM turukapitalisatsioon?
MOM turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOM ringlev varu?
MOM ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOM (ATH) hind?
MOM saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade MOM madalaim (ATL) hind?
MOM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MOM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOM kauplemismaht on $ 27.97 USD.
Kas MOM sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.