The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding.

My DeFi Pet (DPET) tokenoomika

My DeFi Pet (DPET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DPET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse My DeFi Pet (DPET) kohta Kui palju on My DeFi Pet (DPET) tänapäeval väärt? Reaalajas DPET hind USD on 0.02352748 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DPET/USD hind? $ 0.02352748 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DPET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on My DeFi Pet turukapitalisatsioon? DPET turukapitalisatsioon on $ 1.18M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DPET ringlev varu? DPET ringlev varu on 50.23M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DPET (ATH) hind? DPET saavutab ATH hinna summas 9.92 USD . Mis oli kõigi aegade DPET madalaim (ATL) hind? DPET nägi ATL hinda summas 0.00446692 USD . Milline on DPET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DPET kauplemismaht on -- USD . Kas DPET sel aastal kõrgemale ka suundub? DPET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DPET hinna ennustust

