My Bro logo

My Bro hind (BRO)

Loendis mitteolevad

1 BRO/USD reaalajas hind:

-5.20%1D
My Bro (BRO) reaalajas hinnagraafik
My Bro (BRO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.02%

-5.14%

-3.72%

-3.72%

My Bro (BRO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BRO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust.

Lüliajalise tootluse osas on BRO muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -5.14% 24 tunni vältel -3.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

My Bro (BRO) – turuteave

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000.0
420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

My Bro praegune turukapitalisatsioon on $ 221.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BRO ringlev varu on 420.69T, mille koguvaru on 420690000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 221.20K.

My Bro (BRO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse My Bro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse My Bro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse My Bro ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse My Bro ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.14%
30 päeva$ 0-2.91%
60 päeva$ 0+20.90%
90 päeva$ 0--

Mis on My Bro (BRO)

A fair-launched meme coin on Avalanche C-Chain via a custom audited, automated and trustless contract, with no team allocation & no tax. Bro gathered ~13000 AVAX in a custom presale launch designed to hinder sniper bots from having any advantage, ensuring a fair distribution and open access without any whitelists or limits, so all could enter equally. Having launched at ~1M MCAP with ~1M in LP, this token is ready for whales of all sizes to enter safely.

Üksuse My Bro (BRO) allikas

Ametlik veebisait

My Bro hinna ennustus (USD)

Kui palju on My Bro (BRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie My Bro (BRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida My Bro nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake My Bro hinna ennustust kohe!

My Bro (BRO) tokenoomika

My Bro (BRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse My Bro (BRO) kohta

Kui palju on My Bro (BRO) tänapäeval väärt?
Reaalajas BRO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BRO/USD hind?
Praegune hind BRO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on My Bro turukapitalisatsioon?
BRO turukapitalisatsioon on $ 221.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BRO ringlev varu?
BRO ringlev varu on 420.69T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRO (ATH) hind?
BRO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BRO madalaim (ATL) hind?
BRO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BRO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BRO kauplemismaht on -- USD.
Kas BRO sel aastal kõrgemale ka suundub?
BRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRO hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.