A fair-launched meme coin on Avalanche C-Chain via a custom audited, automated and trustless contract, with no team allocation & no tax. Bro gathered ~13000 AVAX in a custom presale launch designed to hinder sniper bots from having any advantage, ensuring a fair distribution and open access without any whitelists or limits, so all could enter equally. Having launched at ~1M MCAP with ~1M in LP, this token is ready for whales of all sizes to enter safely.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

My Bro hinna ennustus (USD)

Kui palju on My Bro (BRO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie My Bro (BRO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

My Bro (BRO) tokenoomika

My Bro (BRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse My Bro (BRO) kohta Kui palju on My Bro (BRO) tänapäeval väärt? Reaalajas BRO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BRO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BRO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on My Bro turukapitalisatsioon? BRO turukapitalisatsioon on $ 221.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BRO ringlev varu? BRO ringlev varu on 420.69T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BRO (ATH) hind? BRO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade BRO madalaim (ATL) hind? BRO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on BRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BRO kauplemismaht on -- USD . Kas BRO sel aastal kõrgemale ka suundub? BRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BRO hinna ennustust

