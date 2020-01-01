MXY6900 (MXY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MXY6900 (MXY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MXY6900 (MXY) teave MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes. Ametlik veebisait: https://mxy6900.com/ Ostke MXY kohe!

MXY6900 (MXY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MXY6900 (MXY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 295.71K $ 295.71K $ 295.71K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 295.71K $ 295.71K $ 295.71K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00231973 $ 0.00231973 $ 0.00231973 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00029571 $ 0.00029571 $ 0.00029571 Lisateave MXY6900 (MXY) hinna kohta

MXY6900 (MXY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MXY6900 (MXY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MXY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MXY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MXY tokeni tokenoomikat, avastage MXY tokeni reaalajas hinda!

MXY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MXY võiks suunduda? Meie MXY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MXY tokeni hinna ennustust kohe!

