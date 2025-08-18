Mis on MXS Games (XSEED)

MXS Games Web 2.5 games studio with a large library of games, L1 blockchain managed by Ava Labs and a sustainable ecosystem powered by in-game ads. Access to billions of players via Google & Apple devices. TLDR Make gaming FAIR for players. We are an evolution from the current generation of web3 game studios and offer a completely fresh perspective for mass adoption. Our players can play any game, use the same digital assets in multiple games and be rewarded daily for the activities. One click onboarding into 30+ studio games (PC/mobile), invisible web3 & share up to 60% of ad revenue with players. Single utility token ($XSEED) will power the entire ecosystem including gas fees, and purchase currency for NFTs, nodes and merchandise. MetaXSeed Games is a layer 1 blockchain managed by Ava Labs and gaming studio with a large library of mobile, web and PC games that will use blockchain, NFTs, advertising and AI to unleash the next generation of sustainable 'play and earn' games. We want to combine the best of Web2 (fun games, free to play ad-driven model) & Web3 (digital ownership, interoperability, transparency).

Üksuse MXS Games (XSEED) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

MXS Games (XSEED) tokenoomika

MXS Games (XSEED) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MXS Games (XSEED) kohta Kui palju on MXS Games (XSEED) tänapäeval väärt? Reaalajas XSEED hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune XSEED/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind XSEED/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MXS Games turukapitalisatsioon? XSEED turukapitalisatsioon on $ 151.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on XSEED ringlev varu? XSEED ringlev varu on 7.99B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim XSEED (ATH) hind? XSEED saavutab ATH hinna summas 0.00160571 USD . Mis oli kõigi aegade XSEED madalaim (ATL) hind? XSEED nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on XSEED kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine XSEED kauplemismaht on -- USD . Kas XSEED sel aastal kõrgemale ka suundub? XSEED võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XSEED hinna ennustust

