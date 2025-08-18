MXNB hind (MXNB)
MXNB (MXNB) reaalajas hind on $0.058143. Viimase 24 tunni jooksul MXNB kaubeldud madalaim $ 0.058171 ja kõrgeim $ 0.063759 näitab aktiivset turu volatiivsust. MXNBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.063759 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0474663.
Lüliajalise tootluse osas on MXNB muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -6.09% 24 tunni vältel -1.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MXNB praegune turukapitalisatsioon on $ 564.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MXNB ringlev varu on 9.71M, mille koguvaru on 9709512.85821. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 564.64K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse MXNB ja USD hinnamuutus $ -0.00377216908845579.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MXNB ja USD hinnamuutus $ +0.0051446961.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MXNB ja USD hinnamuutus $ +0.0124918316.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MXNB ja USD hinnamuutus $ 0.
MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms.
