MUT (MUT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MUT (MUT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MUT (MUT) teave The MUT Token is a revolutionary initiative that aims to promote mutual aid within a growing and supportive community. Developed on the robust Polygon network, the MUT Token offers exclusive benefits to its holders, as well as contributing directly to strengthening the community. To be a pillar of support and growth for communities, using blockchain technology to offer opportunities for mutual aid and exclusive benefits. Ametlik veebisait: https://muttoken.com/ Ostke MUT kohe!

MUT (MUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MUT (MUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.53K $ 3.53K $ 3.53K Koguvaru: $ 963.68M $ 963.68M $ 963.68M Ringlev varu: $ 963.68M $ 963.68M $ 963.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.53K $ 3.53K $ 3.53K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.089324 $ 0.089324 $ 0.089324 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave MUT (MUT) hinna kohta

MUT (MUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MUT (MUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MUT tokeni tokenoomikat, avastage MUT tokeni reaalajas hinda!

MUT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MUT võiks suunduda? Meie MUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MUT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!