Museum Of Influencers (MOFI) teave Museum of Influencers highlights the most prominent names within the Solana Eco-System Ametlik veebisait: https://oncyber.io/mofi Ostke MOFI kohe!

Turukapital: $ 10.58K
Koguvaru: $ 990.04M
Ringlev varu: $ 990.04M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 10.58K
Kõigi aegade kõrgeim: $ 0
Kõigi aegade madalaim: $ 0
Praegune hind: $ 0

Museum Of Influencers (MOFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Museum Of Influencers (MOFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOFI tokeni tokenoomikat, avastage MOFI tokeni reaalajas hinda!

MOFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOFI võiks suunduda? Meie MOFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOFI tokeni hinna ennustust kohe!

