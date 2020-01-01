Muon (MUON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Muon (MUON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Muon (MUON) teave Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools. Ametlik veebisait: https://www.muon.net/

Muon (MUON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Muon (MUON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 176.62K $ 176.62K $ 176.62K Koguvaru: $ 40.15M $ 40.15M $ 40.15M Ringlev varu: $ 40.15M $ 40.15M $ 40.15M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 176.62K $ 176.62K $ 176.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01344526 $ 0.01344526 $ 0.01344526 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00437057 $ 0.00437057 $ 0.00437057 Praegune hind: $ 0.00439785 $ 0.00439785 $ 0.00439785 Lisateave Muon (MUON) hinna kohta

Muon (MUON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Muon (MUON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MUON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MUON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MUON tokeni tokenoomikat, avastage MUON tokeni reaalajas hinda!

MUON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MUON võiks suunduda? Meie MUON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MUON tokeni hinna ennustust kohe!

