Muon hind (MUON)

Loendis mitteolevad

1 MUON/USD reaalajas hind:

$0.00486726
$0.00486726
-7.70%1D
Muon (MUON) reaalajas hinnagraafik
Muon (MUON) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00487664
24 h madal
$ 0.00542693
24 h kõrge

$ 0.00487664
$ 0.00542693
$ 0.01344526
$ 0.00487664
-0.90%

-7.76%

-17.81%

-17.81%

Muon (MUON) reaalajas hind on $0.00486726. Viimase 24 tunni jooksul MUON kaubeldud madalaim $ 0.00487664 ja kõrgeim $ 0.00542693 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01344526 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00487664.

Lüliajalise tootluse osas on MUON muutunud -0.90% viimase tunni jooksul, -7.76% 24 tunni vältel -17.81% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Muon (MUON) – turuteave

$ 202.87K
--
$ 202.87K
41.68M
41,681,232.80895465
Muon praegune turukapitalisatsioon on $ 202.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MUON ringlev varu on 41.68M, mille koguvaru on 41681232.80895465. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 202.87K.

Muon (MUON) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Muon ja USD hinnamuutus $ -0.000409749515247731.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Muon ja USD hinnamuutus $ -0.0019257995.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Muon ja USD hinnamuutus $ -0.0023479934.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Muon ja USD hinnamuutus $ -0.00710280608731388.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000409749515247731-7.76%
30 päeva$ -0.0019257995-39.56%
60 päeva$ -0.0023479934-48.24%
90 päeva$ -0.00710280608731388-59.33%

Mis on Muon (MUON)

Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Muon (MUON) allikas

Muon hinna ennustus (USD)

Kui palju on Muon (MUON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Muon (MUON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Muon nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Muon hinna ennustust kohe!

MUON kohalike valuutade suhtes

Muon (MUON) tokenoomika

Muon (MUON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MUON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Muon (MUON) kohta

Kui palju on Muon (MUON) tänapäeval väärt?
Reaalajas MUON hind USD on 0.00486726 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MUON/USD hind?
Praegune hind MUON/USD on $ 0.00486726. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Muon turukapitalisatsioon?
MUON turukapitalisatsioon on $ 202.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MUON ringlev varu?
MUON ringlev varu on 41.68M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUON (ATH) hind?
MUON saavutab ATH hinna summas 0.01344526 USD.
Mis oli kõigi aegade MUON madalaim (ATL) hind?
MUON nägi ATL hinda summas 0.00487664 USD.
Milline on MUON kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MUON kauplemismaht on -- USD.
Kas MUON sel aastal kõrgemale ka suundub?
MUON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUON hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.