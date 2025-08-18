Mis on Muon (MUON)

Muon is a decentralized, general-purpose validation layer for Web3. It enables dApps to run off-chain micro-validators (MuonApps) that process, validate, and sign data before pushing it on-chain. With a modular architecture secured by Threshold Signature Schemes (TSS), Shield Nodes, and EigenLayer, Muon powers scalable, trustless applications like oracles, bridges, and verifiable randomness tools.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Muon (MUON) kohta Kui palju on Muon (MUON) tänapäeval väärt? Reaalajas MUON hind USD on 0.00486726 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MUON/USD hind? $ 0.00486726 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MUON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Muon turukapitalisatsioon? MUON turukapitalisatsioon on $ 202.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MUON ringlev varu? MUON ringlev varu on 41.68M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUON (ATH) hind? MUON saavutab ATH hinna summas 0.01344526 USD . Mis oli kõigi aegade MUON madalaim (ATL) hind? MUON nägi ATL hinda summas 0.00487664 USD . Milline on MUON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MUON kauplemismaht on -- USD . Kas MUON sel aastal kõrgemale ka suundub? MUON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUON hinna ennustust

