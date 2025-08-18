Mis on Munch (MUNCH)

While we started Munch as a simple meme coin, the exponential growth of the project and the strong community lead us to further more strengthen our grounds. Munch while on the surface is a fun meme coin, some saying the meme that we our talented artists darw, in terms of quality are the best they have seen, we are also building useful products for future meme coins. Till now we have created a coinflip tool, and in a few days will be launching our Airdrop tool that will help upcoming coins go through the process of airdrop with ease. Munch was #1 trending in Dex Screener and Birdeye less than 24 hours after launch. We also invite you to listen to our recent AMA session, available at: https://twitter.com/s0meone_u_know/status/1768774194244759732 where we discussed what the future holds, our community really enjoyed the talks and we hope you do as well. We understand that previously we got declined, but we are sure given our large community, our powerful dev team, and the opportunities that exist, we are all on the same page on maintaing momentum and getting rewarded for it. Thank you.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Munch (MUNCH) kohta Kui palju on Munch (MUNCH) tänapäeval väärt? Reaalajas MUNCH hind USD on 0.00000185 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MUNCH/USD hind? $ 0.00000185 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MUNCH/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Munch turukapitalisatsioon? MUNCH turukapitalisatsioon on $ 16.59K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MUNCH ringlev varu? MUNCH ringlev varu on 9.01B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MUNCH (ATH) hind? MUNCH saavutab ATH hinna summas 0.00067223 USD . Mis oli kõigi aegade MUNCH madalaim (ATL) hind? MUNCH nägi ATL hinda summas 0.00000151 USD . Milline on MUNCH kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MUNCH kauplemismaht on -- USD . Kas MUNCH sel aastal kõrgemale ka suundub? MUNCH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MUNCH hinna ennustust

