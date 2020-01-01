MUNCAT (MUNCAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MUNCAT (MUNCAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MUNCAT (MUNCAT) teave $MuNCAT i am stuck on the moon mun cat--A cat that’s stuck on the moon and is trying to get out. The $MuNCAT a community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. $MuNCAT is your passport to a vibing community. Join us in embracing the chill side of life, one vibe at a time! Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. Ametlik veebisait: https://www.muncat.io/ Ostke MUNCAT kohe!

MUNCAT (MUNCAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MUNCAT (MUNCAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.04K $ 21.04K $ 21.04K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.04K $ 21.04K $ 21.04K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04048895 $ 0.04048895 $ 0.04048895 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave MUNCAT (MUNCAT) hinna kohta

MUNCAT (MUNCAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MUNCAT (MUNCAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MUNCAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MUNCAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MUNCAT tokeni tokenoomikat, avastage MUNCAT tokeni reaalajas hinda!

MUNCAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MUNCAT võiks suunduda? Meie MUNCAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MUNCAT tokeni hinna ennustust kohe!

