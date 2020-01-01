MultiPad (MPAD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MultiPad (MPAD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MultiPad (MPAD) teave MultiPad is a community-governed decentralized multi-chain powered launchpad, enabling upcoming promising projects to raise funds. MultiPad will also partner with these projects and help them with marketing, go-to-market strategies, technical advice and assistance wherever needed. Ametlik veebisait: https://multipad.co/ Ostke MPAD kohe!

MultiPad (MPAD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MultiPad (MPAD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.07K $ 2.07K $ 2.07K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 24.34M $ 24.34M $ 24.34M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 8.49K $ 8.49K $ 8.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.162381 $ 0.162381 $ 0.162381 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave MultiPad (MPAD) hinna kohta

MultiPad (MPAD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MultiPad (MPAD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MPAD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MPAD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MPAD tokeni tokenoomikat, avastage MPAD tokeni reaalajas hinda!

MPAD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MPAD võiks suunduda? Meie MPAD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MPAD tokeni hinna ennustust kohe!

