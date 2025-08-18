Rohkem infot MPAD

MPAD Hinnainfo

MPAD Ametlik veebisait

MPAD Tokenoomika

MPAD Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

MultiPad logo

MultiPad hind (MPAD)

Loendis mitteolevad

1 MPAD/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
MultiPad (MPAD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:09:33 (UTC+8)

MultiPad (MPAD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.162381
$ 0.162381$ 0.162381

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

MultiPad (MPAD) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MPAD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MPADkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.162381 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MPAD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MultiPad (MPAD) – turuteave

$ 2.07K
$ 2.07K$ 2.07K

--
----

$ 8.49K
$ 8.49K$ 8.49K

24.34M
24.34M 24.34M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

MultiPad praegune turukapitalisatsioon on $ 2.07K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MPAD ringlev varu on 24.34M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.49K.

MultiPad (MPAD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MultiPad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MultiPad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MultiPad ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MultiPad ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+14.62%
60 päeva$ 0+11.71%
90 päeva$ 0--

Mis on MultiPad (MPAD)

MultiPad is a community-governed decentralized multi-chain powered launchpad, enabling upcoming promising projects to raise funds. MultiPad will also partner with these projects and help them with marketing, go-to-market strategies, technical advice and assistance wherever needed.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MultiPad (MPAD) allikas

Ametlik veebisait

MultiPad hinna ennustus (USD)

Kui palju on MultiPad (MPAD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MultiPad (MPAD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MultiPad nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MultiPad hinna ennustust kohe!

MPAD kohalike valuutade suhtes

MultiPad (MPAD) tokenoomika

MultiPad (MPAD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MPAD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MultiPad (MPAD) kohta

Kui palju on MultiPad (MPAD) tänapäeval väärt?
Reaalajas MPAD hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MPAD/USD hind?
Praegune hind MPAD/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MultiPad turukapitalisatsioon?
MPAD turukapitalisatsioon on $ 2.07K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MPAD ringlev varu?
MPAD ringlev varu on 24.34M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MPAD (ATH) hind?
MPAD saavutab ATH hinna summas 0.162381 USD.
Mis oli kõigi aegade MPAD madalaim (ATL) hind?
MPAD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MPAD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MPAD kauplemismaht on -- USD.
Kas MPAD sel aastal kõrgemale ka suundub?
MPAD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MPAD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:09:33 (UTC+8)

MultiPad (MPAD) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.