Mu Coin (MU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.04592303 $ 0.04592303 $ 0.04592303 24 h madal $ 0.051947 $ 0.051947 $ 0.051947 24 h kõrge 24 h madal $ 0.04592303$ 0.04592303 $ 0.04592303 24 h kõrge $ 0.051947$ 0.051947 $ 0.051947 Kõigi aegade kõrgeim $ 3.26$ 3.26 $ 3.26 Madalaim hind $ 0.01981126$ 0.01981126 $ 0.01981126 Hinnamuutus (1 h) -0.14% Hinnamuutus (1 p) +11.87% Hinnamuutus (7 p) +90.24% Hinnamuutus (7 p) +90.24%

Mu Coin (MU) reaalajas hind on $0.051521. Viimase 24 tunni jooksul MU kaubeldud madalaim $ 0.04592303 ja kõrgeim $ 0.051947 näitab aktiivset turu volatiivsust. MUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.26 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01981126.

Lüliajalise tootluse osas on MU muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, +11.87% 24 tunni vältel +90.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Mu Coin (MU) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 51.59K$ 51.59K $ 51.59K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 51.59K$ 51.59K $ 51.59K Ringlev varu 1.00M 1.00M 1.00M Koguvaru 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Mu Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 51.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MU ringlev varu on 1.00M, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 51.59K.