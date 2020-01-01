MTG Token (MTG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MTG Token (MTG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MTG Token (MTG) teave MTG is the first project that connects the latest Move to Earn trend with meme token & burning tokenomics. Ametlik veebisait: https://mtgdao.io/ Ostke MTG kohe!

MTG Token (MTG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MTG Token (MTG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 168.09K $ 168.09K $ 168.09K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 168.09K $ 168.09K $ 168.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00467638 $ 0.00467638 $ 0.00467638 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00016829 $ 0.00016829 $ 0.00016829 Lisateave MTG Token (MTG) hinna kohta

MTG Token (MTG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MTG Token (MTG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MTG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MTG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MTG tokeni tokenoomikat, avastage MTG tokeni reaalajas hinda!

MTG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MTG võiks suunduda? Meie MTG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MTG tokeni hinna ennustust kohe!

