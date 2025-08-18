Rohkem infot MTG

MTG Token hind (MTG)

1 MTG/USD reaalajas hind:

$0.00017408
$0.00017408
-0.90%1D
MTG Token (MTG) reaalajas hinnagraafik
MTG Token (MTG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+1.52%

-0.91%

+20.57%

+20.57%

MTG Token (MTG) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul MTG kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MTGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00467638 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MTG muutunud +1.52% viimase tunni jooksul, -0.91% 24 tunni vältel +20.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MTG Token (MTG) – turuteave

--
----

MTG Token praegune turukapitalisatsioon on $ 173.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MTG ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 173.89K.

MTG Token (MTG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MTG Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MTG Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MTG Token ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MTG Token ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.91%
30 päeva$ 0+33.42%
60 päeva$ 0-11.95%
90 päeva$ 0--

Mis on MTG Token (MTG)

MTG is the first project that connects the latest Move to Earn trend with meme token & burning tokenomics.

MTG Token (MTG) allikas

MTG Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on MTG Token (MTG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MTG Token (MTG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MTG Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MTG Token hinna ennustust kohe!

MTG kohalike valuutade suhtes

MTG Token (MTG) tokenoomika

MTG Token (MTG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MTG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MTG Token (MTG) kohta

Kui palju on MTG Token (MTG) tänapäeval väärt?
Reaalajas MTG hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MTG/USD hind?
Praegune hind MTG/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MTG Token turukapitalisatsioon?
MTG turukapitalisatsioon on $ 173.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MTG ringlev varu?
MTG ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MTG (ATH) hind?
MTG saavutab ATH hinna summas 0.00467638 USD.
Mis oli kõigi aegade MTG madalaim (ATL) hind?
MTG nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MTG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MTG kauplemismaht on -- USD.
Kas MTG sel aastal kõrgemale ka suundub?
MTG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MTG hinna ennustust.
