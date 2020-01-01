Mt Pelerin Shares (MPS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mt Pelerin Shares (MPS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mt Pelerin Shares (MPS) teave MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights. Ametlik veebisait: https://www.mtpelerin.com/

Mt Pelerin Shares (MPS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mt Pelerin Shares (MPS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 500.00K $ 500.00K $ 500.00K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 35.81M $ 35.81M $ 35.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 28.26 $ 28.26 $ 28.26 Kõigi aegade madalaim: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Praegune hind: $ 3.58 $ 3.58 $ 3.58 Lisateave Mt Pelerin Shares (MPS) hinna kohta

Mt Pelerin Shares (MPS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mt Pelerin Shares (MPS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MPS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MPS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MPS tokeni tokenoomikat, avastage MPS tokeni reaalajas hinda!

