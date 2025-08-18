MSTR2100 hind (MSTR)
MSTR2100 (MSTR) reaalajas hind on $0.212836. Viimase 24 tunni jooksul MSTR kaubeldud madalaim $ 0.212095 ja kõrgeim $ 0.22841 näitab aktiivset turu volatiivsust. MSTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.51 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.100948.
Lüliajalise tootluse osas on MSTR muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -3.68% 24 tunni vältel -6.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MSTR2100 praegune turukapitalisatsioon on $ 4.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MSTR ringlev varu on 20.65M, mille koguvaru on 20645815.354111586. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.39M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse MSTR2100 ja USD hinnamuutus $ -0.0081438170022668.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MSTR2100 ja USD hinnamuutus $ -0.0529209051.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MSTR2100 ja USD hinnamuutus $ +0.0954813157.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MSTR2100 ja USD hinnamuutus $ +0.02936933130773847.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.0081438170022668
|-3.68%
|30 päeva
|$ -0.0529209051
|-24.86%
|60 päeva
|$ +0.0954813157
|+44.86%
|90 päeva
|$ +0.02936933130773847
|+16.01%
$MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.
MSTR2100 (MSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
