MSTR2100 hind (MSTR)

1 MSTR/USD reaalajas hind:

$0.212836
$0.212836$0.212836
-3.60%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
MSTR2100 (MSTR) reaalajas hinnagraafik
MSTR2100 (MSTR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.212095
$ 0.212095$ 0.212095
24 h madal
$ 0.22841
$ 0.22841$ 0.22841
24 h kõrge

$ 0.212095
$ 0.212095$ 0.212095

$ 0.22841
$ 0.22841$ 0.22841

$ 3.51
$ 3.51$ 3.51

$ 0.100948
$ 0.100948$ 0.100948

-0.27%

-3.68%

-6.19%

-6.19%

MSTR2100 (MSTR) reaalajas hind on $0.212836. Viimase 24 tunni jooksul MSTR kaubeldud madalaim $ 0.212095 ja kõrgeim $ 0.22841 näitab aktiivset turu volatiivsust. MSTRkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.51 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.100948.

Lüliajalise tootluse osas on MSTR muutunud -0.27% viimase tunni jooksul, -3.68% 24 tunni vältel -6.19% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MSTR2100 (MSTR) – turuteave

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

--
----

$ 4.39M
$ 4.39M$ 4.39M

20.65M
20.65M 20.65M

20,645,815.354111586
20,645,815.354111586 20,645,815.354111586

MSTR2100 praegune turukapitalisatsioon on $ 4.39M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MSTR ringlev varu on 20.65M, mille koguvaru on 20645815.354111586. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.39M.

MSTR2100 (MSTR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MSTR2100 ja USD hinnamuutus $ -0.0081438170022668.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MSTR2100 ja USD hinnamuutus $ -0.0529209051.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MSTR2100 ja USD hinnamuutus $ +0.0954813157.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MSTR2100 ja USD hinnamuutus $ +0.02936933130773847.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0081438170022668-3.68%
30 päeva$ -0.0529209051-24.86%
60 päeva$ +0.0954813157+44.86%
90 päeva$ +0.02936933130773847+16.01%

Mis on MSTR2100 (MSTR)

$MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MSTR2100 (MSTR) allikas

Ametlik veebisait

MSTR2100 hinna ennustus (USD)

Kui palju on MSTR2100 (MSTR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MSTR2100 (MSTR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MSTR2100 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MSTR2100 hinna ennustust kohe!

MSTR kohalike valuutade suhtes

MSTR2100 (MSTR) tokenoomika

MSTR2100 (MSTR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MSTR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MSTR2100 (MSTR) kohta

Kui palju on MSTR2100 (MSTR) tänapäeval väärt?
Reaalajas MSTR hind USD on 0.212836 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MSTR/USD hind?
Praegune hind MSTR/USD on $ 0.212836. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MSTR2100 turukapitalisatsioon?
MSTR turukapitalisatsioon on $ 4.39M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MSTR ringlev varu?
MSTR ringlev varu on 20.65M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MSTR (ATH) hind?
MSTR saavutab ATH hinna summas 3.51 USD.
Mis oli kõigi aegade MSTR madalaim (ATL) hind?
MSTR nägi ATL hinda summas 0.100948 USD.
Milline on MSTR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MSTR kauplemismaht on -- USD.
Kas MSTR sel aastal kõrgemale ka suundub?
MSTR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MSTR hinna ennustust.
