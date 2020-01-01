MSQ Cycle Burn (BURN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MSQ Cycle Burn (BURN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MSQ Cycle Burn (BURN) teave MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members. Ametlik veebisait: https://burn.msq.tech Ostke BURN kohe!

MSQ Cycle Burn (BURN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MSQ Cycle Burn (BURN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 87.99K $ 87.99K $ 87.99K Koguvaru: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M Ringlev varu: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 87.99K $ 87.99K $ 87.99K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.381765 $ 0.381765 $ 0.381765 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00224419 $ 0.00224419 $ 0.00224419 Praegune hind: $ 0.00867005 $ 0.00867005 $ 0.00867005 Lisateave MSQ Cycle Burn (BURN) hinna kohta

MSQ Cycle Burn (BURN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MSQ Cycle Burn (BURN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BURN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BURN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BURN tokeni tokenoomikat, avastage BURN tokeni reaalajas hinda!

BURN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BURN võiks suunduda? Meie BURN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BURN tokeni hinna ennustust kohe!

