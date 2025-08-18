Mis on MSQ Cycle Burn (BURN)

MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.

MSQ Cycle Burn hinna ennustus (USD)

Kui palju on MSQ Cycle Burn (BURN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MSQ Cycle Burn (BURN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MSQ Cycle Burn nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MSQ Cycle Burn hinna ennustust kohe!

MSQ Cycle Burn (BURN) tokenoomika

MSQ Cycle Burn (BURN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BURN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MSQ Cycle Burn (BURN) kohta Kui palju on MSQ Cycle Burn (BURN) tänapäeval väärt? Reaalajas BURN hind USD on 0.0092044 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BURN/USD hind? $ 0.0092044 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BURN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MSQ Cycle Burn turukapitalisatsioon? BURN turukapitalisatsioon on $ 94.08K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BURN ringlev varu? BURN ringlev varu on 10.20M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BURN (ATH) hind? BURN saavutab ATH hinna summas 0.381765 USD . Mis oli kõigi aegade BURN madalaim (ATL) hind? BURN nägi ATL hinda summas 0.00224419 USD . Milline on BURN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BURN kauplemismaht on -- USD . Kas BURN sel aastal kõrgemale ka suundub? BURN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BURN hinna ennustust

