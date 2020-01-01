Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mrs Miggles (MRSMIGGLES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) teave Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. Ametlik veebisait: https://mrsmigglesbase.com/ Ostke MRSMIGGLES kohe!

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mrs Miggles (MRSMIGGLES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 302.24K $ 302.24K $ 302.24K Koguvaru: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M Ringlev varu: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 302.24K $ 302.24K $ 302.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00502618 $ 0.00502618 $ 0.00502618 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.0003186 $ 0.0003186 $ 0.0003186 Lisateave Mrs Miggles (MRSMIGGLES) hinna kohta

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MRSMIGGLES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MRSMIGGLES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MRSMIGGLES tokeni tokenoomikat, avastage MRSMIGGLES tokeni reaalajas hinda!

MRSMIGGLES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MRSMIGGLES võiks suunduda? Meie MRSMIGGLES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MRSMIGGLES tokeni hinna ennustust kohe!

