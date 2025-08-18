Mis on Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)

Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency. This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.

Kui palju on Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) tänapäeval väärt? Reaalajas MAYO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. MAYO turukapitalisatsioon on $ 79.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. MAYO ringlev varu on 999.89M USD . MAYO saavutab ATH hinna summas 0.00760732 USD .

