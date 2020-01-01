Moxie (MOXIE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Moxie (MOXIE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Moxie (MOXIE) teave Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned. Ametlik veebisait: https://www.moxie.xyz/

Moxie (MOXIE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Moxie (MOXIE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 286.70K $ 286.70K $ 286.70K Koguvaru: $ 9.87B $ 9.87B $ 9.87B Ringlev varu: $ 5.57B $ 5.57B $ 5.57B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 507.62K $ 507.62K $ 507.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01944119 $ 0.01944119 $ 0.01944119 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00002582 $ 0.00002582 $ 0.00002582 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Moxie (MOXIE) hinna kohta

Moxie (MOXIE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Moxie (MOXIE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOXIE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOXIE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOXIE tokeni tokenoomikat, avastage MOXIE tokeni reaalajas hinda!

MOXIE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOXIE võiks suunduda? Meie MOXIE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOXIE tokeni hinna ennustust kohe!

