Moxie (MOXIE) reaalajas hind on $0.00004872. Viimase 24 tunni jooksul MOXIE kaubeldud madalaim $ 0.00004672 ja kõrgeim $ 0.00005064 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOXIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01944119 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002582.
Lüliajalise tootluse osas on MOXIE muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, -0.73% 24 tunni vältel -35.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Moxie praegune turukapitalisatsioon on $ 271.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOXIE ringlev varu on 5.57B, mille koguvaru on 9866944313.1622. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 480.85K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Moxie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Moxie ja USD hinnamuutus $ +0.0000035210.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Moxie ja USD hinnamuutus $ -0.0000012001.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Moxie ja USD hinnamuutus $ -0.00007793641471056732.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.73%
|30 päeva
|$ +0.0000035210
|+7.23%
|60 päeva
|$ -0.0000012001
|-2.46%
|90 päeva
|$ -0.00007793641471056732
|-61.53%
Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: 1. Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. 2. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned.
Moxie (MOXIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOXIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.