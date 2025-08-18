Mis on Moxie (MOXIE)

Moxie - create and own fan tokens Moxie is revolutionizing the $500 billion creator economy by enabling creators to turn their influence into currency. With moxie anyone can launch fan tokens and build stronger bonds with their supporters. It's really simple: 1. Buy fan tokens of people, communities, and brands you admire. Ownership provides access to numerous fans-only benefits on Base and on Farcaster, with more being added regularly. 2. Creators earn daily rewards by using protocols and apps and by engaging with sponsored content. A percentage of their earnings is automatically shared with fans by buying and burning their fan tokens. This increases the price of the tokens for the next buyers, so the earlier people buy in the better. 3: Launch your own fan tokens. The moxie protocol captures fees on every transaction, which are burned.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Moxie (MOXIE) allikas Ametlik veebisait

Moxie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moxie (MOXIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moxie (MOXIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moxie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Moxie hinna ennustust kohe!

MOXIE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Moxie (MOXIE) tokenoomika

Moxie (MOXIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOXIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moxie (MOXIE) kohta Kui palju on Moxie (MOXIE) tänapäeval väärt? Reaalajas MOXIE hind USD on 0.00004872 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOXIE/USD hind? $ 0.00004872 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOXIE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Moxie turukapitalisatsioon? MOXIE turukapitalisatsioon on $ 271.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOXIE ringlev varu? MOXIE ringlev varu on 5.57B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOXIE (ATH) hind? MOXIE saavutab ATH hinna summas 0.01944119 USD . Mis oli kõigi aegade MOXIE madalaim (ATL) hind? MOXIE nägi ATL hinda summas 0.00002582 USD . Milline on MOXIE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOXIE kauplemismaht on -- USD . Kas MOXIE sel aastal kõrgemale ka suundub? MOXIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOXIE hinna ennustust

Moxie (MOXIE) Olulised valdkonna uudised