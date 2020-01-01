MoveZ (MOVEZ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MoveZ (MOVEZ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MoveZ (MOVEZ) teave MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it! Ametlik veebisait: https://www.movez.me/ Ostke MOVEZ kohe!

MoveZ (MOVEZ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MoveZ (MOVEZ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 8.54K $ 8.54K $ 8.54K Koguvaru: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ringlev varu: $ 390.00M $ 390.00M $ 390.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 109.54K $ 109.54K $ 109.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04790956 $ 0.04790956 $ 0.04790956 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave MoveZ (MOVEZ) hinna kohta

MoveZ (MOVEZ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MoveZ (MOVEZ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOVEZ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOVEZ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOVEZ tokeni tokenoomikat, avastage MOVEZ tokeni reaalajas hinda!

