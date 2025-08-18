Rohkem infot MOVEZ

MoveZ (MOVEZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002217
24 h madal
$ 0.00002306
24 h kõrge

$ 0.00002217
$ 0.00002306
$ 0.04790956
$ 0.0
-0.06%

-3.75%

+21.29%

+21.29%

MoveZ (MOVEZ) reaalajas hind on $0.00002217. Viimase 24 tunni jooksul MOVEZ kaubeldud madalaim $ 0.00002217 ja kõrgeim $ 0.00002306 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOVEZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04790956 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0.

Lüliajalise tootluse osas on MOVEZ muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -3.75% 24 tunni vältel +21.29% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MoveZ (MOVEZ) – turuteave

$ 8.64K
--
$ 110.83K
390.00M
5,000,000,000.0
MoveZ praegune turukapitalisatsioon on $ 8.64K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOVEZ ringlev varu on 390.00M, mille koguvaru on 5000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 110.83K.

MoveZ (MOVEZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MoveZ ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MoveZ ja USD hinnamuutus $ +0.0000158706.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MoveZ ja USD hinnamuutus $ +0.0000107245.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MoveZ ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.75%
30 päeva$ +0.0000158706+71.59%
60 päeva$ +0.0000107245+48.37%
90 päeva$ 0--

Mis on MoveZ (MOVEZ)

MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

MoveZ hinna ennustus (USD)

Kui palju on MoveZ (MOVEZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MoveZ (MOVEZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MoveZ nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MoveZ hinna ennustust kohe!

MOVEZ kohalike valuutade suhtes

MoveZ (MOVEZ) tokenoomika

MoveZ (MOVEZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOVEZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MoveZ (MOVEZ) kohta

Kui palju on MoveZ (MOVEZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOVEZ hind USD on 0.00002217 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOVEZ/USD hind?
Praegune hind MOVEZ/USD on $ 0.00002217. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MoveZ turukapitalisatsioon?
MOVEZ turukapitalisatsioon on $ 8.64K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOVEZ ringlev varu?
MOVEZ ringlev varu on 390.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOVEZ (ATH) hind?
MOVEZ saavutab ATH hinna summas 0.04790956 USD.
Mis oli kõigi aegade MOVEZ madalaim (ATL) hind?
MOVEZ nägi ATL hinda summas 0.0 USD.
Milline on MOVEZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOVEZ kauplemismaht on -- USD.
Kas MOVEZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOVEZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOVEZ hinna ennustust.
