motion hind (MOTION)

1 MOTION/USD reaalajas hind:

$0.00015413
$0.00015413
-33.20%1D
motion (MOTION) reaalajas hinnagraafik
motion (MOTION) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00014001
24 h madal
$ 0.00024699
24 h kõrge

$ 0.00014001
$ 0.00024699
$ 0.00483787
$ 0.00014001
-0.57%

-33.28%

-44.37%

-44.37%

motion (MOTION) reaalajas hind on $0.00015413. Viimase 24 tunni jooksul MOTION kaubeldud madalaim $ 0.00014001 ja kõrgeim $ 0.00024699 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOTIONkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00483787 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00014001.

Lüliajalise tootluse osas on MOTION muutunud -0.57% viimase tunni jooksul, -33.28% 24 tunni vältel -44.37% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

motion (MOTION) – turuteave

$ 154.10K
--
$ 154.10K
999.84M
999,841,220.833205
motion praegune turukapitalisatsioon on $ 154.10K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOTION ringlev varu on 999.84M, mille koguvaru on 999841220.833205. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 154.10K.

motion (MOTION) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse motion ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse motion ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse motion ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse motion ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-33.28%
30 päeva$ 0--
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on motion (MOTION)

MOTION is a meme community on Solana, The project was fair-launched on LaunchLab, This is a purely community-driven project. MOTION is the silent engine of every pump, the buzz before the leap. It’s the FOMO fuel that hits right before you rotate your stack –no matter where you’re heading, as long as you’re moving. Keep chasing volatility. Keep stacking. Keep riding. Stay in $MOTION. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, MOTION aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse motion (MOTION) kohta

Kui palju on motion (MOTION) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOTION hind USD on 0.00015413 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOTION/USD hind?
Praegune hind MOTION/USD on $ 0.00015413. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on motion turukapitalisatsioon?
MOTION turukapitalisatsioon on $ 154.10K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOTION ringlev varu?
MOTION ringlev varu on 999.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOTION (ATH) hind?
MOTION saavutab ATH hinna summas 0.00483787 USD.
Mis oli kõigi aegade MOTION madalaim (ATL) hind?
MOTION nägi ATL hinda summas 0.00014001 USD.
Milline on MOTION kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOTION kauplemismaht on -- USD.
Kas MOTION sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOTION võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOTION hinna ennustust.
