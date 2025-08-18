Rohkem infot MOTA

MotaCoin logo

MotaCoin hind (MOTA)

Loendis mitteolevad

1 MOTA/USD reaalajas hind:

$0.00506921
$0.00506921$0.00506921
-5.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
MotaCoin (MOTA) reaalajas hinnagraafik
MotaCoin (MOTA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00506017
$ 0.00506017
24 h madal
$ 0.00538056
$ 0.00538056
24 h kõrge

$ 0.00506017
$ 0.00506017

$ 0.00538056
$ 0.00538056

$ 0.114015
$ 0.114015

$ 0
$ 0

-0.44%

-5.78%

-3.65%

-3.65%

MotaCoin (MOTA) reaalajas hind on $0.00506921. Viimase 24 tunni jooksul MOTA kaubeldud madalaim $ 0.00506017 ja kõrgeim $ 0.00538056 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOTAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.114015 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on MOTA muutunud -0.44% viimase tunni jooksul, -5.78% 24 tunni vältel -3.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

MotaCoin (MOTA) – turuteave

$ 358.87K
$ 358.87K

--
----

$ 358.87K
$ 358.87K

70.82M
70.82M

70,824,854.184025
70,824,854.184025

MotaCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 358.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOTA ringlev varu on 70.82M, mille koguvaru on 70824854.184025. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 358.87K.

MotaCoin (MOTA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse MotaCoin ja USD hinnamuutus $ -0.000311345935819032.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MotaCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0000286014.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MotaCoin ja USD hinnamuutus $ +0.0011356023.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MotaCoin ja USD hinnamuutus $ +0.000091943228959259.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000311345935819032-5.78%
30 päeva$ +0.0000286014+0.56%
60 päeva$ +0.0011356023+22.40%
90 päeva$ +0.000091943228959259+1.85%

Mis on MotaCoin (MOTA)

A new decentralized, trustless, Cryptographic secured ecosystem for the marijuana industry. Designed for high adoption. Implemented with speed.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse MotaCoin (MOTA) allikas

Ametlik veebisait

MotaCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on MotaCoin (MOTA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie MotaCoin (MOTA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida MotaCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake MotaCoin hinna ennustust kohe!

MOTA kohalike valuutade suhtes

MotaCoin (MOTA) tokenoomika

MotaCoin (MOTA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOTA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MotaCoin (MOTA) kohta

Kui palju on MotaCoin (MOTA) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOTA hind USD on 0.00506921 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOTA/USD hind?
Praegune hind MOTA/USD on $ 0.00506921. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on MotaCoin turukapitalisatsioon?
MOTA turukapitalisatsioon on $ 358.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOTA ringlev varu?
MOTA ringlev varu on 70.82M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOTA (ATH) hind?
MOTA saavutab ATH hinna summas 0.114015 USD.
Mis oli kõigi aegade MOTA madalaim (ATL) hind?
MOTA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on MOTA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOTA kauplemismaht on -- USD.
Kas MOTA sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOTA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOTA hinna ennustust.
MotaCoin (MOTA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

