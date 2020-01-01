Most Holders Ever (GATHA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Most Holders Ever (GATHA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Most Holders Ever (GATHA) teave The mission is simple: become the token with the most holders. Ametlik veebisait: https://gathatoken.xyz Ostke GATHA kohe!

Most Holders Ever (GATHA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Most Holders Ever (GATHA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.18K $ 6.18K $ 6.18K Koguvaru: $ 997.97M $ 997.97M $ 997.97M Ringlev varu: $ 997.97M $ 997.97M $ 997.97M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.18K $ 6.18K $ 6.18K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Most Holders Ever (GATHA) hinna kohta

Most Holders Ever (GATHA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Most Holders Ever (GATHA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GATHA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GATHA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GATHA tokeni tokenoomikat, avastage GATHA tokeni reaalajas hinda!

GATHA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GATHA võiks suunduda? Meie GATHA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GATHA tokeni hinna ennustust kohe!

