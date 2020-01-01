Mossland (MOC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Mossland (MOC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Mossland (MOC) teave “Mossland” is a location-based AR mobile game based on real estate. Users can identify real properties in vicinity, acquire and trade them in the game. Virtual properties in the game can be tradable and liquified through cryptocurrency exchange, so users will put time and effort to increase the value of their properties. Ametlik veebisait: http://moss.land/ Valge raamat: https://d2vy65gufabiok.cloudfront.net/whitepaper/Mossland+Whitepaper+-+ENG.pdf Ostke MOC kohe!

Mossland (MOC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Mossland (MOC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 27.51M $ 27.51M $ 27.51M Koguvaru: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Ringlev varu: $ 432.49M $ 432.49M $ 432.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 31.81M $ 31.81M $ 31.81M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.516719 $ 0.516719 $ 0.516719 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00218821 $ 0.00218821 $ 0.00218821 Praegune hind: $ 0.063588 $ 0.063588 $ 0.063588 Lisateave Mossland (MOC) hinna kohta

Mossland (MOC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Mossland (MOC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOC tokeni tokenoomikat, avastage MOC tokeni reaalajas hinda!

MOC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MOC võiks suunduda? Meie MOC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MOC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!