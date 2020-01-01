MOSS AI (MOSS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi MOSS AI (MOSS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

MOSS AI (MOSS) teave MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models. Ametlik veebisait: https://www.mossai.com/ Ostke MOSS kohe!

MOSS AI (MOSS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage MOSS AI (MOSS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 356.24K $ 356.24K $ 356.24K Koguvaru: $ 909.95M $ 909.95M $ 909.95M Ringlev varu: $ 909.95M $ 909.95M $ 909.95M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 356.24K $ 356.24K $ 356.24K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.053413 $ 0.053413 $ 0.053413 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00039156 $ 0.00039156 $ 0.00039156 Lisateave MOSS AI (MOSS) hinna kohta

MOSS AI (MOSS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud MOSS AI (MOSS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MOSS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MOSS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MOSS tokeni tokenoomikat, avastage MOSS tokeni reaalajas hinda!

