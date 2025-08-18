Rohkem infot MOSHI

MOSHI Hinnainfo

MOSHI Ametlik veebisait

MOSHI Tokenoomika

MOSHI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Moshi logo

Moshi hind (MOSHI)

Loendis mitteolevad

1 MOSHI/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Moshi (MOSHI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:08:52 (UTC+8)

Moshi (MOSHI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00193863
$ 0.00193863$ 0.00193863

$ 0.00000547
$ 0.00000547$ 0.00000547

--

--

+1.65%

+1.65%

Moshi (MOSHI) reaalajas hind on $0.00000861. Viimase 24 tunni jooksul MOSHI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. MOSHIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00193863 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000547.

Lüliajalise tootluse osas on MOSHI muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +1.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Moshi (MOSHI) – turuteave

$ 8.60K
$ 8.60K$ 8.60K

--
----

$ 8.60K
$ 8.60K$ 8.60K

999.08M
999.08M 999.08M

999,076,706.073626
999,076,706.073626 999,076,706.073626

Moshi praegune turukapitalisatsioon on $ 8.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOSHI ringlev varu on 999.08M, mille koguvaru on 999076706.073626. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.60K.

Moshi (MOSHI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Moshi ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Moshi ja USD hinnamuutus $ -0.0000001963.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Moshi ja USD hinnamuutus $ -0.0000015066.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Moshi ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ -0.0000001963-2.28%
60 päeva$ -0.0000015066-17.49%
90 päeva$ 0--

Mis on Moshi (MOSHI)

Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up. Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost. One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment?

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Moshi (MOSHI) allikas

Ametlik veebisait

Moshi hinna ennustus (USD)

Kui palju on Moshi (MOSHI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Moshi (MOSHI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Moshi nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Moshi hinna ennustust kohe!

MOSHI kohalike valuutade suhtes

Moshi (MOSHI) tokenoomika

Moshi (MOSHI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOSHI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Moshi (MOSHI) kohta

Kui palju on Moshi (MOSHI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MOSHI hind USD on 0.00000861 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MOSHI/USD hind?
Praegune hind MOSHI/USD on $ 0.00000861. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Moshi turukapitalisatsioon?
MOSHI turukapitalisatsioon on $ 8.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MOSHI ringlev varu?
MOSHI ringlev varu on 999.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOSHI (ATH) hind?
MOSHI saavutab ATH hinna summas 0.00193863 USD.
Mis oli kõigi aegade MOSHI madalaim (ATL) hind?
MOSHI nägi ATL hinda summas 0.00000547 USD.
Milline on MOSHI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MOSHI kauplemismaht on -- USD.
Kas MOSHI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MOSHI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOSHI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:08:52 (UTC+8)

Moshi (MOSHI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.