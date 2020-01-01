Morti (MORTI) tokenoomika
What Is Morti?
Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti?
The project’s primary goals include:
- Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends.
- Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project’s growth.
Its a meme token with no advertised utility
Morti (MORTI) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Morti (MORTI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Morti (MORTI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Morti (MORTI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate MORTI tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
MORTI tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate MORTI tokeni tokenoomikat, avastage MORTI tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.