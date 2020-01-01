Morti (MORTI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Morti (MORTI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Morti (MORTI) teave What Is Morti? Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti? The project’s primary goals include: Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends.

Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project’s growth. Its a meme token with no advertised utility Ametlik veebisait: https://morti.lol/ Ostke MORTI kohe!

Morti (MORTI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Morti (MORTI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.73K $ 14.73K $ 14.73K Koguvaru: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M Ringlev varu: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.73K $ 14.73K $ 14.73K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01800347 $ 0.01800347 $ 0.01800347 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Morti (MORTI) hinna kohta

Morti (MORTI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Morti (MORTI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MORTI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MORTI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MORTI tokeni tokenoomikat, avastage MORTI tokeni reaalajas hinda!

MORTI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu MORTI võiks suunduda? Meie MORTI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake MORTI tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!