The Morpho MAI vault supplies MAI into various collateral markets in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

Morpho MAI (MMAI) tokenoomika

Morpho MAI (MMAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MMAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Morpho MAI (MMAI) kohta Kui palju on Morpho MAI (MMAI) tänapäeval väärt? Reaalajas MMAI hind USD on 1.008 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MMAI/USD hind? $ 1.008 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MMAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Morpho MAI turukapitalisatsioon? MMAI turukapitalisatsioon on $ 146.14K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MMAI ringlev varu? MMAI ringlev varu on 144.92K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MMAI (ATH) hind? MMAI saavutab ATH hinna summas 1.036 USD . Mis oli kõigi aegade MMAI madalaim (ATL) hind? MMAI nägi ATL hinda summas 0.987454 USD . Milline on MMAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MMAI kauplemismaht on -- USD . Kas MMAI sel aastal kõrgemale ka suundub? MMAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MMAI hinna ennustust

