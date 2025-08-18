Rohkem infot MMAI

MMAI Hinnainfo

MMAI Ametlik veebisait

MMAI Tokenoomika

MMAI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Morpho MAI logo

Morpho MAI hind (MMAI)

Loendis mitteolevad

1 MMAI/USD reaalajas hind:

$1.008
$1.008$1.008
-0.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Morpho MAI (MMAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:22:04 (UTC+8)

Morpho MAI (MMAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.007
$ 1.007$ 1.007
24 h madal
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
24 h kõrge

$ 1.007
$ 1.007$ 1.007

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.036
$ 1.036$ 1.036

$ 0.987454
$ 0.987454$ 0.987454

-0.02%

-0.12%

+0.07%

+0.07%

Morpho MAI (MMAI) reaalajas hind on $1.008. Viimase 24 tunni jooksul MMAI kaubeldud madalaim $ 1.007 ja kõrgeim $ 1.01 näitab aktiivset turu volatiivsust. MMAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.036 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.987454.

Lüliajalise tootluse osas on MMAI muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -0.12% 24 tunni vältel +0.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Morpho MAI (MMAI) – turuteave

$ 146.14K
$ 146.14K$ 146.14K

--
----

$ 146.14K
$ 146.14K$ 146.14K

144.92K
144.92K 144.92K

144,924.0
144,924.0 144,924.0

Morpho MAI praegune turukapitalisatsioon on $ 146.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MMAI ringlev varu on 144.92K, mille koguvaru on 144924.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 146.14K.

Morpho MAI (MMAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Morpho MAI ja USD hinnamuutus $ -0.001267493850501.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Morpho MAI ja USD hinnamuutus $ +0.0005474448.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Morpho MAI ja USD hinnamuutus $ -0.0028255248.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Morpho MAI ja USD hinnamuutus $ -0.0052921225180267.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001267493850501-0.12%
30 päeva$ +0.0005474448+0.05%
60 päeva$ -0.0028255248-0.28%
90 päeva$ -0.0052921225180267-0.52%

Mis on Morpho MAI (MMAI)

The Morpho MAI vault supplies MAI into various collateral markets in the Base ecosystem. Learn more about RE7 Labs curations in the forum. Re7 has been providing liquidity in DeFi since 2019 having deployed over $100m of assets. We bring practical experience to risk management from years of managing stablecoin and ETH yield strategies as well as further strategies like our Liquid Token fund. As DeFi-native managers, we have focused on enabling yield strategies, providing early liquidity to various DeFi protocols, and have worked with teams throughout the space on a close basis to grow DeFi liquidity while managing risk.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Morpho MAI (MMAI) allikas

Ametlik veebisait

Morpho MAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Morpho MAI (MMAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Morpho MAI (MMAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Morpho MAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Morpho MAI hinna ennustust kohe!

MMAI kohalike valuutade suhtes

Morpho MAI (MMAI) tokenoomika

Morpho MAI (MMAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MMAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Morpho MAI (MMAI) kohta

Kui palju on Morpho MAI (MMAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MMAI hind USD on 1.008 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MMAI/USD hind?
Praegune hind MMAI/USD on $ 1.008. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Morpho MAI turukapitalisatsioon?
MMAI turukapitalisatsioon on $ 146.14K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MMAI ringlev varu?
MMAI ringlev varu on 144.92K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MMAI (ATH) hind?
MMAI saavutab ATH hinna summas 1.036 USD.
Mis oli kõigi aegade MMAI madalaim (ATL) hind?
MMAI nägi ATL hinda summas 0.987454 USD.
Milline on MMAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MMAI kauplemismaht on -- USD.
Kas MMAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MMAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MMAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:22:04 (UTC+8)

Morpho MAI (MMAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.