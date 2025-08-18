MorpheusAI hind (MOR)
-1.06%
-1.89%
-2.79%
-2.79%
MorpheusAI (MOR) reaalajas hind on $5.65. Viimase 24 tunni jooksul MOR kaubeldud madalaim $ 5.65 ja kõrgeim $ 5.93 näitab aktiivset turu volatiivsust. MORkõigi aegade kõrgeim hind on $ 138.99 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 3.5.
Lüliajalise tootluse osas on MOR muutunud -1.06% viimase tunni jooksul, -1.89% 24 tunni vältel -2.79% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
MorpheusAI praegune turukapitalisatsioon on $ 21.90M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MOR ringlev varu on 3.88M, mille koguvaru on 7396482.986810193. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 41.79M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse MorpheusAI ja USD hinnamuutus $ -0.108933427667772.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse MorpheusAI ja USD hinnamuutus $ -0.3396796950.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse MorpheusAI ja USD hinnamuutus $ +0.3293017750.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse MorpheusAI ja USD hinnamuutus $ -0.205391108080766.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.108933427667772
|-1.89%
|30 päeva
|$ -0.3396796950
|-6.01%
|60 päeva
|$ +0.3293017750
|+5.83%
|90 päeva
|$ -0.205391108080766
|-3.50%
Morpheus is designed to incentivize the first peer-to-peer network of personal general purpose AIs that can execute Smart Contracts on behalf of a user, known as Smart Agents. Providing users open-source Smart Agents to connect to their wallets, Dapps, & smart contracts promises to open the world of Web3 to everyone. The user’s Web3 wallet for key management & to sign recommended transactions when interacting with the Smart Agent. A Large Language Model trained on Web3 data including Blockchains, Wallets, Dapps, DAOs, & Smart Contracts. The SmartContractRank algorithm to score & recommend the best Smart Contracts to the user. Longterm memory of user data & connected applications stored locally or via decentralized cloud to provide a broader context to Smart Agent actions. Finally, the average user can talk with their Smart Agent in normal language and have it understand the question and take an action based on their intent/approval. This moment is similar to how Google's search engine opened the early internet up to the general public through their easy to use web interface in the late 1990s. To make Smart Agents accessible to everyone and increase decentralization of their infrastructure, we propose the development of the Morpheus network. The Morpheus network will include a fairly launched token (the "MOR" token) for incentivizing all four of the key contributors to the network. Namely, the community of builders creating interfaces, coders contributing to the Morpheus software/agents, capital providers adding liquidity and those supplying computation, storage and bandwidth. It has been well shown by the history of Bitcoin and Ethereum that free & open competition for scarce digital tokens can provide scalable infrastructure for a public blockchain over long periods of time.
