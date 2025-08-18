Mis on MorpheusAI (MOR)

Morpheus is designed to incentivize the first peer-to-peer network of personal general purpose AIs that can execute Smart Contracts on behalf of a user, known as Smart Agents. Providing users open-source Smart Agents to connect to their wallets, Dapps, & smart contracts promises to open the world of Web3 to everyone. The user’s Web3 wallet for key management & to sign recommended transactions when interacting with the Smart Agent. A Large Language Model trained on Web3 data including Blockchains, Wallets, Dapps, DAOs, & Smart Contracts. The SmartContractRank algorithm to score & recommend the best Smart Contracts to the user. Longterm memory of user data & connected applications stored locally or via decentralized cloud to provide a broader context to Smart Agent actions. Finally, the average user can talk with their Smart Agent in normal language and have it understand the question and take an action based on their intent/approval. This moment is similar to how Google's search engine opened the early internet up to the general public through their easy to use web interface in the late 1990s. To make Smart Agents accessible to everyone and increase decentralization of their infrastructure, we propose the development of the Morpheus network. The Morpheus network will include a fairly launched token (the "MOR" token) for incentivizing all four of the key contributors to the network. Namely, the community of builders creating interfaces, coders contributing to the Morpheus software/agents, capital providers adding liquidity and those supplying computation, storage and bandwidth. It has been well shown by the history of Bitcoin and Ethereum that free & open competition for scarce digital tokens can provide scalable infrastructure for a public blockchain over long periods of time.

Üksuse MorpheusAI (MOR) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

MOR kohalike valuutade suhtes

MorpheusAI (MOR) tokenoomika

MorpheusAI (MOR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MOR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse MorpheusAI (MOR) kohta Kui palju on MorpheusAI (MOR) tänapäeval väärt? Reaalajas MOR hind USD on 5.65 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune MOR/USD hind? $ 5.65 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind MOR/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on MorpheusAI turukapitalisatsioon? MOR turukapitalisatsioon on $ 21.90M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on MOR ringlev varu? MOR ringlev varu on 3.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim MOR (ATH) hind? MOR saavutab ATH hinna summas 138.99 USD . Mis oli kõigi aegade MOR madalaim (ATL) hind? MOR nägi ATL hinda summas 3.5 USD . Milline on MOR kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine MOR kauplemismaht on -- USD . Kas MOR sel aastal kõrgemale ka suundub? MOR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MOR hinna ennustust

MorpheusAI (MOR) Olulised valdkonna uudised