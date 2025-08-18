Morpheus Network hind (MNW)
Morpheus Network (MNW) reaalajas hind on $0.116711. Viimase 24 tunni jooksul MNW kaubeldud madalaim $ 0.115698 ja kõrgeim $ 0.123453 näitab aktiivset turu volatiivsust. MNWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.46 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00992725.
Lüliajalise tootluse osas on MNW muutunud +0.72% viimase tunni jooksul, -4.76% 24 tunni vältel +3.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Morpheus Network praegune turukapitalisatsioon on $ 4.38M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MNW ringlev varu on 37.52M, mille koguvaru on 47897218.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.59M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Morpheus Network ja USD hinnamuutus $ -0.005843485312279.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Morpheus Network ja USD hinnamuutus $ +0.0145622182.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Morpheus Network ja USD hinnamuutus $ +0.0549852597.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Morpheus Network ja USD hinnamuutus $ +0.02751613557568571.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.005843485312279
|-4.76%
|30 päeva
|$ +0.0145622182
|+12.48%
|60 päeva
|$ +0.0549852597
|+47.11%
|90 päeva
|$ +0.02751613557568571
|+30.85%
The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.
