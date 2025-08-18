Rohkem infot MNW

Morpheus Network hind (MNW)

1 MNW/USD reaalajas hind:

$0.116711
$0.116711$0.116711
-4.70%1D
Morpheus Network (MNW) reaalajas hinnagraafik
Morpheus Network (MNW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.115698
$ 0.115698$ 0.115698
24 h madal
$ 0.123453
$ 0.123453$ 0.123453
24 h kõrge

$ 0.115698
$ 0.115698$ 0.115698

$ 0.123453
$ 0.123453$ 0.123453

$ 5.46
$ 5.46$ 5.46

$ 0.00992725
$ 0.00992725$ 0.00992725

+0.72%

-4.76%

+3.25%

+3.25%

Morpheus Network (MNW) reaalajas hind on $0.116711. Viimase 24 tunni jooksul MNW kaubeldud madalaim $ 0.115698 ja kõrgeim $ 0.123453 näitab aktiivset turu volatiivsust. MNWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 5.46 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00992725.

Lüliajalise tootluse osas on MNW muutunud +0.72% viimase tunni jooksul, -4.76% 24 tunni vältel +3.25% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Morpheus Network (MNW) – turuteave

$ 4.38M
$ 4.38M$ 4.38M

--
----

$ 5.59M
$ 5.59M$ 5.59M

37.52M
37.52M 37.52M

47,897,218.0
47,897,218.0 47,897,218.0

Morpheus Network praegune turukapitalisatsioon on $ 4.38M -- 24 tunnise kauplemismahuga. MNW ringlev varu on 37.52M, mille koguvaru on 47897218.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.59M.

Morpheus Network (MNW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Morpheus Network ja USD hinnamuutus $ -0.005843485312279.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Morpheus Network ja USD hinnamuutus $ +0.0145622182.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Morpheus Network ja USD hinnamuutus $ +0.0549852597.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Morpheus Network ja USD hinnamuutus $ +0.02751613557568571.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.005843485312279-4.76%
30 päeva$ +0.0145622182+12.48%
60 päeva$ +0.0549852597+47.11%
90 päeva$ +0.02751613557568571+30.85%

Mis on Morpheus Network (MNW)

The Morpheus.Network is a full-service, global, automated, supply chain platform for the global trading industry utilizing blockchain technology. This is achieved with Smart Contracts driving the supply chain with predetermined, automated work contracts, shipping & customs documents as well as automated international payments to over 1600 banks globally through integration with the SWIFT Payments Hub. The layering of other blockchain or non-blockchain technologies to be included as necessary objectives in a given Smart Contract further automate any complex supply chain (eg. RFID scans, data transfers). The MRPH token is a “value” based utility within the Morpheus.Network, and is used for the transaction fees to power or "fuel" the automation platform. We are currently establishing strategic partners during the development of the platform. These include major logistics and customs brokers, import/export corporations involved in global trade, as well as actual end-users of the platform.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Morpheus Network (MNW) allikas

Ametlik veebisait

Morpheus Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Morpheus Network (MNW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Morpheus Network (MNW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Morpheus Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Morpheus Network hinna ennustust kohe!

MNW kohalike valuutade suhtes

Morpheus Network (MNW) tokenoomika

Morpheus Network (MNW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MNW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Morpheus Network (MNW) kohta

Kui palju on Morpheus Network (MNW) tänapäeval väärt?
Reaalajas MNW hind USD on 0.116711 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MNW/USD hind?
Praegune hind MNW/USD on $ 0.116711. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Morpheus Network turukapitalisatsioon?
MNW turukapitalisatsioon on $ 4.38M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MNW ringlev varu?
MNW ringlev varu on 37.52M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MNW (ATH) hind?
MNW saavutab ATH hinna summas 5.46 USD.
Mis oli kõigi aegade MNW madalaim (ATL) hind?
MNW nägi ATL hinda summas 0.00992725 USD.
Milline on MNW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MNW kauplemismaht on -- USD.
Kas MNW sel aastal kõrgemale ka suundub?
MNW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MNW hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.