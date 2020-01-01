Morph AI (MORPHAI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Morph AI (MORPHAI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Morph AI (MORPHAI) teave Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era. Ametlik veebisait: https://www.morphai.io/ Ostke MORPHAI kohe!

Morph AI (MORPHAI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Morph AI (MORPHAI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 445.44K $ 445.44K $ 445.44K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 445.44K $ 445.44K $ 445.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.2576 $ 0.2576 $ 0.2576 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00403554 $ 0.00403554 $ 0.00403554 Praegune hind: $ 0.00447254 $ 0.00447254 $ 0.00447254 Lisateave Morph AI (MORPHAI) hinna kohta

Morph AI (MORPHAI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Morph AI (MORPHAI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate MORPHAI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: MORPHAI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate MORPHAI tokeni tokenoomikat, avastage MORPHAI tokeni reaalajas hinda!

