Morph AI hind (MORPHAI)

1 MORPHAI/USD reaalajas hind:

$0.00463278
$0.00463278
-4.50%1D
Morph AI (MORPHAI) reaalajas hinnagraafik
Morph AI (MORPHAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00462545
$ 0.00462545
24 h madal
$ 0.00496728
$ 0.00496728
24 h kõrge

$ 0.00462545
$ 0.00462545

$ 0.00496728
$ 0.00496728

$ 0.2576
$ 0.2576

$ 0.00403554
$ 0.00403554

-0.75%

-4.28%

-3.93%

-3.93%

Morph AI (MORPHAI) reaalajas hind on $0.00464523. Viimase 24 tunni jooksul MORPHAI kaubeldud madalaim $ 0.00462545 ja kõrgeim $ 0.00496728 näitab aktiivset turu volatiivsust. MORPHAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.2576 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00403554.

Lüliajalise tootluse osas on MORPHAI muutunud -0.75% viimase tunni jooksul, -4.28% 24 tunni vältel -3.93% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Morph AI (MORPHAI) – turuteave

$ 464.24K
$ 464.24K

--
--

$ 464.24K
$ 464.24K

100.00M
100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

Morph AI praegune turukapitalisatsioon on $ 464.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. MORPHAI ringlev varu on 100.00M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 464.24K.

Morph AI (MORPHAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Morph AI ja USD hinnamuutus $ -0.00020816795612644.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Morph AI ja USD hinnamuutus $ -0.0008188634.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Morph AI ja USD hinnamuutus $ -0.0015952908.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Morph AI ja USD hinnamuutus $ -0.00652739080290729.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00020816795612644-4.28%
30 päeva$ -0.0008188634-17.62%
60 päeva$ -0.0015952908-34.34%
90 päeva$ -0.00652739080290729-58.42%

Mis on Morph AI (MORPHAI)

Morph AI is a platform that transforms influencer marketing by helping users create and manage AI-powered virtual influencers. With tools like face-swapping, voice synthesis, and lip-syncing, anyone can build unique digital personas without expensive equipment or expertise. It’s designed to simplify content creation and unlock new opportunities in the growing $45 billion influencer industry in upcoming global era.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Morph AI (MORPHAI) allikas

Ametlik veebisait

Morph AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Morph AI (MORPHAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Morph AI (MORPHAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Morph AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Morph AI hinna ennustust kohe!

MORPHAI kohalike valuutade suhtes

Morph AI (MORPHAI) tokenoomika

Morph AI (MORPHAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet MORPHAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Morph AI (MORPHAI) kohta

Kui palju on Morph AI (MORPHAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas MORPHAI hind USD on 0.00464523 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune MORPHAI/USD hind?
Praegune hind MORPHAI/USD on $ 0.00464523. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Morph AI turukapitalisatsioon?
MORPHAI turukapitalisatsioon on $ 464.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on MORPHAI ringlev varu?
MORPHAI ringlev varu on 100.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim MORPHAI (ATH) hind?
MORPHAI saavutab ATH hinna summas 0.2576 USD.
Mis oli kõigi aegade MORPHAI madalaim (ATL) hind?
MORPHAI nägi ATL hinda summas 0.00403554 USD.
Milline on MORPHAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine MORPHAI kauplemismaht on -- USD.
Kas MORPHAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
MORPHAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake MORPHAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.